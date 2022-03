A sporttv írását változtatás nélkül közöljük

Fallon Sherrock, Gerwyn Price, Michael van Gerwen, Raymond van Barneveld és Wayne Mardle mellett a legendás Phil „The Power” Taylor is részt vesz majd május 17-én az MVM Dome-ban zajló Hungarian Darts Show-n. Ezt Sport TV szervezésben részt vevő szakértői, Vereczkey Lajos és Ziegenhám Medárd, illetve a Darts Event Kft. ügyvezetője, Takács Péter jelentette be a Sport TV Mai helyzet című műsorában.

2022. május 17-én az MVM Arenában rendezik a Hungarian Darts Show-t, ahova a sportág több világsztárja is ellátogat. Vereczkey Lajos, jelentette be a Sport TV Mai helyzet című műsorban a nagy hírt: „Többször be volt már tervezve ez a történet, de sajnos nagyon sok hátráltató tényező közbejött. Azonban ezek most szerencsére elhárultak, és Magyarországon köszönthetjük majd a Hungarian Darts Show keretein belül a 16-szoros világbajnok Phil Taylort, aki önmagában egy ikon a sportágon belül. Sokan kérdezik, őt kihez hasonlíthatjuk? Ha más sportágakat nézünk, akkor Muhammad Ali a bokszban, Michael Jordan a kosárlabdában, körülbelül ezeket a hasonlatokat tudnám mondani, de annyira unikális figura a dartsban, hogy még talán hasonlítani is nehéz valakihez.”



Ziegenhám Medárd elárulta, felemlő érzés, hogy ez összejött, és bevallja, neki ő a „number1”, és ez nem fog megváltozni soha. „Vele kezdtük el, úgy terveztük, hogy ő jönni fog a Darts Show-ra, de a covid-helyzetre való tekintettel visszamondta, és azt mondta, nem is lesz egész évben semmilyen látogatása a Szigetországon kívülre. Aztán egyszer csak megcsörrent Péter (Takács Péter – a szerk.) telefonja, és idézőjelesen Phil Taylor volt a vonal másik oldalán, és azt mondta, mégis jönne. Akkor bekövetkezett az, hogy természetesen a Péter mondta, hogy jó, rendben, és utána ott ugráltunk, hogy ez bekövetkezett.”

Takács Péter, a Darts Event Kft. ügyvezetője azt mondta, hogy próbált kimért maradni, de neki is ökölbe szorult a keze örömében. Taylor mellett itt lesz az eseményen a pillanatnyi világelső, Gerwyn Price, továbbá a világranglistát hét éven át vezető, Michael van Gerwen, a sportág másik nagy legendája, Raymond van Barneveld, a világ jelenlegi talán elsőszámú női versenyzője, Fallon Sherrock, illetve Wayne Mardle is. Ennél nagyobb neveket nem nagyon lehetett volna összeszervezni, fogalmaztak a szakértők. Sőt, további magyar sztársportolók is fellépnek a gálán, hogy teljes legyen a szórakoztatási faktor. Lesz továbbá egy bárki számára nyitott jótékonysági licit is, ennek a nyertese csatlakozhat majd a sztárokhoz páros játékot játszani.

„12-13 ezer ember egészen nyugodtan elfér az MVM Dome-ban, és már lehet jegyeket vásárolni” – árulta el Takács Péter a helyszínről és a jegyvásárlási lehetőségekről. – „Május 17-e egy keddi nap, várunk mindenkit szeretettel. Esti program, 7-től este 11-ig, úgyhogy mindenki készüljön taxival."

„Hátha át tudjuk élni azt, hogy valamelyikük úgy dönt, hogy azért csak dob egy 9 nyilast…” – bizakodik Ziegenhám, aki felidézte, hogy szeptemberben Gerwyn Price-nak már majdnem sikerült ez a magyar közönség előtt, akkor a dupla 12-est hibázta el.

