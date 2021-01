Rakonczay Gábor január 10-én nem sokkal reggel 6 óra után vágott neki SUP-jával az Atlanti-óceán átevezésének. Az extrém sportolóra már az első napon komoly kihívások vártak, de szerencsére jól van és eltökélten halad a célja felé.



Rakonczay kicsit kevesebb, mint egy évvel a nem teljesített expedíciója után indult újra útnak. A nem kis feladatnak ígérkező kihívásnak ezúton is a saját maga által készített SUP-pal, egyedül vág neki. Az előzetes tervek szerint 60-65 nap alatt szeretné teljesíteni az átevezést.



Az első napot követően oldalán jó hírekről számolt be, igaz jelezte ezt a feladatot ezúttal sem szabad félvállról venni. Az első 5 óra nyugalma után ugyanis hatalmas meredek falú hullámokkal kellett szembenéznie, így már a legelső nap volt néhány nehezebb pillanat számára. Szerencsére a korábbi útjain szerzett tapasztalatai segítségével könnyen átvészelte a helyzetet és már 98 km-t tudhat maga mögött.









Nemcsak a hullámok okoztak kisebb problémát Gábornak, hanem az alváshiány is. A sportoló az első 24 órában egy szemhunyásnyit sem tudott aludni. Ezek ellenére magabiztosan halad a még többezer kilométerre lévő cél felé. Amennyiben ezt a tempót tartani tudná, 51 nap múlva üdvözölhetnék őt a szurkolói Antiguában.



Rakonczay Gábor expedíciójáról folyamatosan beszámolunk majd oldalunkon!



Borítókép: Rakonczay Expedíció/ Nedjalkov Beáta