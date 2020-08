A norvég Karsten Warholm 46.87 másodperccel minden idők második legjobb 400 méteres gátfutó eredményével győzött vasárnap az atlétikai Gyémánt Liga stockholmi állomásán.

A kétszeres világbajnok sprinter eredménye új Európa-csúcs, az amerikai Kevin Young 1992-es világcsúcsától pedig mindössze kilenc századmásodperccel maradt el.

null Norwegens 400m-Hürden-Star Karsten #Warholm bricht in Stockholm seinen eigenen Europa-Rekord.46,87 Sekunden, das sind nur 0,09 Sekunden mehr als Kevin Young bei seinem Weltrekord von 1992. #Leichtathletik #DiamondLeaguepic.twitter.com/rsuhxcvJde



A 24 éves futó másfél órával később 400 méteren is rajthoz állt, ott 45.05 másodperccel győzött.



Warholmon kívül többen is a világ idei legjobb teljesítményével nyertek: női 1500 méteren a brit Laura Muir négy percen belüli teljesítménnyel (3:57.86 perc) diadalmaskodott, férfi rúdugrásban az első, monacói állomáson is győztes svéd Armand Duplantis 601 centiméterig jutott, míg a Monacóban ugyancsak első ukrán Jaroszlava Magucsih magasugrásban két métert teljesített.



A versenyt zárt kapuk mögött rendezték.



A Gyémánt Liga szeptember 2-án Lausanne-ban folytatódik, majd Brüsszel, Róma és Doha következik.

A győztesek:

férfiak:



200 m: Adam Gemili (brit) 20.61 mp

400 m: Karsten Warholm (norvég) 45.05 mp

800 m: Donavan Brazier (amerikai) 1:43.76 p

1500 m: Timothy Cheruiyot (kenyai) 3:30.25 p

110 m gát: Luminosa Bogliolo (olasz) 12.88 mp

400 m gát: Warholm 46.87 mp

távolugrás: Ruswahl Samaai (dél-afrikai) 8,09 m

rúdugrás: Armand Duplantis (svéd) 6,01 m

diszkoszvetés: Daniel Stahl (svéd) 69,17 m



nők:



100 m: Ajla Del Ponte (svájci) 11.20 mp

400 m: Wadeline Jonathas (amerikai) 51.94 mp

800 m: Jemma Reekie (brit) 1:59.68 p

1500 m: Laura Muir (brit) 3:57.86 p

400 m gát: Femke Bol (holland) 54.68 mp

távolugrás: Marina Bek-Romancsuk (ukrán) 6,85 m

magasugrás: Jaroszlava Magucsih (ukrán) 2,00 m

rúdugrás: Holly Bradshaw (brit) 4,69 m

Kép: Eric Gaillard/Pool via Getty Images