A kétszeres világbajnok norvég atléta a Kossuth Rádiónak elárulta, hogy tavaly sérülés hátráltatta a felkészülését, emiatt pedig a Eugene-ben rendezett vb-n - amelyen hetedik lett - nem tudta magából kihozni a maximumot.



"Szeretnék elégtételt venni azért az időszakért, és magasabb szinten teljesíteni. Úgy érzem, erősebb vagyok, mint valaha, így nagyon motivál, hogy harcoljak a világbajnoki címért. Ebben pedig az oslói eredményem is megerősített, mivel most ott tartok, ahol szeretnék" - mondta a 27 éves futó, aki másfél hónappal ezelőtt az oslói Gyémánt Liga-viadalon 46.52 másodperccel az idei szezon legjobb eredményét produkálta, majd július 21-én a monacói állomáson ezt egy századmásodperccel tovább faragta, bizonyítva, hogy egyre jobb formában van.



"Ha sikerül idén megfutni a világcsúcsot, akkor az Budapesten lesz. Viszont ez az egyik legmagasabb szintű rekord ebben a sportágban, nem lesz egyszerű. Láttam képet a budapesti pályáról, jól néz ki, gyorsnak tűnik, és várhatóan jó és meleg idő is lesz, úgyhogy a körülmények adottak" - hangsúlyozta a kétszeres Európa-bajnok. "Meg akarom mutatni a világnak, hogy engem kell legyőzni, és a tavalyi év csak egy kisiklás volt".



Warholm a 2021-es, tokiói olimpia döntőjében elért 45.94 másodperces teljesítményével az egyetlen gátfutóvá lépett elő, aki 46 másodperc alatt ért célba ezen a távon, ezt a nagy pillanatot pedig szeretné újra átélni a Nemzeti Atlétikai Központban.



"Senki sem hitte, hogy egy ilyen világcsúcsra képes lehet az ember, én megmutattam, hogy ez lehetséges, és most megpróbálom újra, ez motivál" - fogalmazott Warholm, de azt is megjegyezte, ott vannak a riválisai, akik szintén közel teljesítenek a világcsúcshoz, azaz a nyomában vannak. "Tudom, hogy ott lesznek mellettem az utolsó métereken is, ami jó dolog, mivel húzzuk egymást, és ebből születnek a legjobb eredmények".



A norvég atléta azt is kiemelte, hogy a 400 méter gát lehet a vb egyik fő attrakciója, melynek döntőjére augusztus 23-án kerül sor.



A budapesti világbajnokságot, amely Magyarország történetének legnagyobb sporteseménye lesz, augusztus 19. és 27. között rendezik a Nemzeti Atlétikai Központban, valamint az utcai futó- és gyalogló versenyeknek otthont adó Hősök terén.



Borítókép: Valerio Pennicino/Getty Images