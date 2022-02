Vindics Balázs a Magyar Atlétikai Szövetség budapesti nyílt versenyén megfutotta szombaton a fedett pályás világbajnokság szintjét 800 méteren.

A szervezet honlapjának tájékoztatása alapján Vindics 1:46.37 perces idővel nyert a BOK Csarnokban zajló viadalon. Az UTE középtávfutója 33 századmásodperccel a belgrádi fedett vb szintjén belül ért célba. Az atléta kiemelte: már két-három héttel ezelőtt is sikerült a vb-szint közelében futnia.



"Nagyon jól éreztem magam a futás közben, most gyorsabban szerettem volna kezdeni, hogy nagyobb esélyem legyen bejönni a célidőn belül. Pápai Mártonnak köszönet a segítségért, amíg ő vezetett nekem, és utána 600 méterig könnyedén ment, a vége már nehezebb volt valamivel" - nyilatkozta.









A vb-t március 18-20-án rendezik a szerb fővárosban.



Illovszky Dominik 6.64-es új egyéni csúcsot futott 60 méteren, amivel csupán egy századdal maradt el a szintidőtől. A hölgyek között Takács Boglárka nyerte a nap legrövidebb síkfutó számát, aki idén már harmadszor futott 7.47 másodpercet. Palkovits István fantasztikus egyéni csúccsal győzött 3000 méteren. Az U23-as Európa-bajnok akadályfutó pályafutása során először futott nyolc percen belül fedett pályán. A 7:59.89 perces eredményénél csak Kovács Benjámin tudott egyszer jobb eredményt elérni az elmúlt tíz évben beltéren (7:55.91, 2019. február 9.).



Márton Anita 2022-ben első alkalommal dobott 17 méter felett súlylökésben. A világbajnok atléta a második kísérletére elért 17,18 méterrel a versenyt is megnyerte.



A fedett pályás összetett magyar bajnokság felnőtt férfi hétpróbájának első napja után Tóth Zsombor vezet 2689 pontot gyűjtve, de a szombati négy versenyszám után alig 40 pont az előnye Raffai Péterrel szemben. Így a vasárnapi három számban szoros csata várható az aranyéremért.

Borítókép: Facebook.com/Magyar Atlétikai Szövetség