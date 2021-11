A legendás Loren Seagrave Magyarországra költözik és a Kiemelt Atlétikai Program gyorsaságfejlesztési szaktanácsadója lesz.

Loren Seagrave az atlétikában olyan fajsúlyú szakember, mint a futballban Sir Alex Ferguson, vagy a kosárlabdában Phil Jackson – így jellemezte Spiriev Attila, a Kiemelt Atlétikai Program szakmai vezetője új kollégáját és hozzátette: óriási erkölcsi és szakmai jelentősége van annak, hogy Seagrave a magyar atlétikai közösséghez csatlakozik. Spiriev Attila szerint biztos, hogy a KAP programban részt vevő atléták edzői és a szélesebb edzői társadalom is rengeteget tud majd tanulni tőle, ami a magyar atléták rövid- és hosszútávú eredményessége szempontjából is nagy jelentőségű lehet. Loren Seagrave edzőként több mint 50 atlétát segített olimpiai vagy világbajnoki éremhez. Tanítványa volt a 400 m gát kétszeres olimpiai bajnoka Angelo Taylor és számos más olimpiai győztes, például Laswhan Merritt (400m), Donovan Bailey (100m), Dwight Phillips (távol), Gwen Torrence (200m), Pauline Davis (200m), Tiana Bartoletta (távol), de dolgozott olyan klasszisokkal is mint Justin Gatlin, Joice Maduaka, Andre Cason, Jon Drummond, Darya Klishina és Demetrius Pinder. Specialitása minden olyan versenyszám, amelyben a nagy futógyorsaság jelen van, így a 60 és 400 méter közötti sprint és gátfutó számok, valamint a távolugrás. Névjegyét azonban nemcsak edzőként, hanem sporttudományi szakemberként is letette az asztalra, előadásait világszerte érdeklődéssel követik.

Deutsch Péter, a Kiemelt Atlétikai Program vezetője Seagrave érkezésével kapcsolatban azt mondta, hogy ez egy jól látható és most már nyilvánvalóan az egész atlétika szakma és társadalom számára világos folyamat része. Minden program és döntés célja a magyar atlétika építése, azaz a sportág eredményességének növelése és általában az atlétika népszerűsítése. Ennek rendel alá a szövetség mindent és ez a cél motiválja akkor is, amikor nemzetközi versenyeket és atlétikai világbajnokságot rendez és akkor is, amikor ennek kapcsán szakmai programokat indít a nemzetközi szinten versenyző atléták, az egyes szakágak, vagy éppen az utánpótlás támogatására.

Loren Seagrave feladata a Kiemelt Atlétikai Programban résztvevő edzők, és rajtuk keresztül az atléták fejlődésének támogatása lesz. Hasonló jelentőségű lesz az a munka, amelyet az MTK Atlétikai Akadémia sport módszertani központjában szaktanácsadóként végez majd dr. Tihanyi József mellett. A gyorsaság fejlesztésének módszertani lehetőségeiről tartandó előadásait az elméleti háttér bemutatása mellett gyakorlati bemutatók is gazdagítják majd. Loren Seagrave a fentiek mellett Mátó Sára 400 gátas U20-s Eb ezüstérmes versenyző edzője lesz, szintén az MTK keretében, ahová Sára a szezon végén igazolt.

Forrás és borítókép: atlétika.hu