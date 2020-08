A jamaicai hírek szerint a nyolcszoros olimpiai bajnok futó, Usain Bolt koronavírus-tesztje pozitív lett.

A Nationwide 90FM jamaikai rádióállomás arról számolt be, hogy a világ leggyorsabb embereként ismert sprinter vasárnap kapta meg a teszteredményeit, amelyek megerősítették, hogy Bolt megfertőződött.

A lap a Nationwide Radio XJ híreire hivatkozva közölte, hogy az olimpiai bajnokon néhány napja végezték el a tesztet, ami ma derült ki, hogy pozitív lett.

NNN EXCLUSIVE: @Nationwideradio understands that the legendary, @usainbolt, has contracted #COVID19.The retired Jamaican sprinter is to proceed into isolation as he recovers from the virus.BREAKING STORY - https://t.co/KKlIl5WgqM