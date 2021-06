A 800 méteren kétszeres szabadtéri világbajnoki ezüstérmes lengyel Adam Kszczot nem vállalja a szereplést a tokiói olimpián.

A 31 éves középtávfutó hétfőn, a Facebook-oldalán jelentette be, hogy nem áll rajthoz a japán fővárosban, s ennek több oka is van. Kszczot elmondása szerint a tavaszi, kenyai edzőtáborozás után a teste "engedetlen" volt, a koronavírus elleni oltásnak is nem várt hatásai voltak a szervezetére, ezen felül családi problémákkal is küzd.









Adam Kszczot a 2015-ös pekingi, majd a 2017-es londoni szabadtéri vb-n is második lett 800-on, 2018-ban Birminghamben pedig győzni tudott a fedett pályás világbajnokságon. Idén a márciusi, toruni tető alatti Európa-bajnokságon is bejutott a fináléba és a negyedik helyen végzett.



A tapasztalt lengyel atléta a londoni és Rio de Janeiró-i olimpián is rajthoz állt, ám egyik versenyen sem jutott döntőbe.

