Madarász Viktória bronzérmet szerzett 35 kilométeres gyaloglásban a müncheni multisport Eb keretében zajló atlétikai Európa-bajnokságon kedden.



Madarász Viktória bronzérmet nyert 35 kilométeres gyaloglásban a müncheni multisport Európa-bajnokság keretében zajló atlétikai Eb-n. Récsei Rita a 12., Venyercsán Bence 14. lett, Helebrandt Mátét kizárták.

Madarász, aki áprilisban 2:50:29 órával megjavította az országos csúcsot, alaposan bekezdett, azonnal az élre állt és 18 kilométeren át vezette a női mezőny, amely együtt rajtolt a belvárosban a férfiakéval. Ezután ketten is megelőzték az újpesti versenyzőt, de a többiekkel szemben folyamatosan növelte előnyét, s új egyéni és magyar rekorddal, 2:49:58 órás eredménnyel lett harmadik. Madarász Viktória az első magyar atléta, aki a nők között érmet nyert gyaloglásban nagy világversenyen.



A UTE sportolója az M4 Sporton elmondta, előzetesen éremről nem is álmodott.



"Negyedik voltam a nevezési listán, így a top 4-be kerülés volt a cél, a 4-5. helyet gondoltam" - nyilatkozott Madarász Viktória.



Hozzátette, azt tervezte, hogy saját tempójában megy végig, mert az a londoni világbajnokságon is bejött neki, amikor 12. lett.



"Van egy ilyen szuperképességem, hogy egy tempóban végigcsinálom" - fogalmazott. Elárulta, számított arra, hogy a görög és a spanyol versenyző lesz az első két helyen, de utánuk olyan sűrű volt a mezőny a nevezési listán, hogy az érhetett dobogóra, aki jó napot fogott ki.



"Nekem most jó napom volt" - fűzte hozzá nevetve.



Eddigi legjobb eredménye világversenyen a 2017-es világbajnokságon elért 12. hely volt 20 kilométeren - a 2014-es Eb-n szintén 12. lett -, Londonban ráadásul országos csúccsal ért célba (1:30:05 ó).

A másik magyar induló, Récsei Rita a 12. helyen ért célba.



A férfiaknál Venyercsán Bence 2:41:07 órás idei legjobbjával végzett a 14. helyen a 26 induló közül, míg a 2017-es vb-n 50 kilométeren hatodik Helebrandtot már a viadal korai szakaszában kizárták. A nyíregyházi gyaloglónak nincs szerencséje a németországi világversenyekkel, a 2018-as berlini Eb-n az élmezőnyben haladva egy vizespalackra lépett és súlyosan megsérült.

Az Eb programjában először szereplő 35 kilométeres számot a férfiaknál a spanyol Miguel Angel Lopez, a nőknél a görög Antigoni Ntriszmpioi nyerte.