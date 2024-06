A hármas döntőjének "alaphangját" Pedro Pichardo adta meg a második sorozatban, amelyben 18,04 méterre szállt. Hiába azonban a portugál klasszis egyéni csúcsa, ezzel sem tudott aranyat nyerni, mivel a 23 éves Diaz Fortun - azok után, hogy 17,82-t és 17,96-t is ugrott - ötödikre egészen parádés produkcióval rukkolt elő, 18,18 métert ért el, ezzel megszerezte a győzelmet. A 23 éves spanyol minden idők harmadik legjobb eredményét ugrotta, mindössze 11 centivel elmaradva a brit Jonathan Edwards 1995-ben felállított világcsúcsától (18,29 m).

OUT OF THIS WORLDDDDDD!



Third longest jump in history from Jordan Diaz Fortun to win triple jump gold in #Roma2024!



And it’s a championship record! #IgniteTheFire pic.twitter.com/ybjn9BGmsF — European Athletics (@EuroAthletics) June 11, 2024

Férfi és női 400 gáton is tulajdonképpen egyesélyes volt a finálé. Előbbiben a norvégok világcsúcstartója, Karsten Warholm gyakorlatilag más dimenzióban futott, mint riválisai és még úgy is nagy fölénnyel győzött, hogy az utolsó előtti gátra nem jött ki neki a lépés és kicsit megbillent. A 46.99 másodperces idővel győztes norvég mögött az olasz Alessandro Sibillo lett a második 47.50-es országos csúccsal, a harmadik helyen pedig Carl Bengtström ért célba 47.94-es svéd rekorddal.

A nőknél Femke Bol volt a favorit és a hollandok világbajnoki és Eb-címvédője könnyedén igazolta a papírformát, a második gáttól már tisztán vezetett, a célegyenesbe fordulva már több mint tíz méteres előnnyel vezetett, a célig pedig tovább növelte különbséget a többiekkel szemben és végül 52.49 másodperces bajnoki csúccsal diadalmaskodott.

WATCH: Femke Bol goes 52.49 to defend her European title and takes back the world lead from Sydney McLaughlin-Levrone in the 400m hurdles!pic.twitter.com/SV8BnR4uEN — Chris Chavez (@ChrisChavez) June 11, 2024

A hazaiak legnagyobb örömét a férfi magasugrás olimpiai és világbajnoki címvédője, Gianmarco Tamberi produkciója szolgáltatta. A 32 éves sztár - aki idén még egyetlen versenyen sem indult az Eb-ig - ugyanis a világ idei legjobbjával, 2,37 méterrel nyerte meg a magasugrást.

The greatest showman in athletics!



Gianmarco Tamberi soars over a championship record of m at home in #Roma2024#IgniteTheFire pic.twitter.com/mzfNyUACum — European Athletics (@EuroAthletics) June 11, 2024

(Borítókép: X / European Athletics)