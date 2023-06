Az Európa Játékok talán egyik legkülönlegesebb pillanatának lehettünk szemtanúi szombaton.



Jolien Maliga Boumkwo, a belgák súlylökője és kalapácsvetője is elindult a 100 méteres gátfutáson. Ennek oka az volt, hogy a belgáknak nagyon kellettek a pontok, azonban mindkét bevethető gátfutójuk lesérült, így vészmegoldásként Boumkwo ugrott be.

A belga mindent kiadott magából, és habár 19 másodperccel ért be az első helyezett után, a futam után mindenki neki gratulált, őt éltette.

Teljesítményével a belgák két pontot szereztek, ezzel valamivel közelebb vitte nemzetét ahhoz, hogy elérjék a játékokra kitűzött céljukat.

An amazing moment at the European Team Championships



Belgium's Anne Zagré was going to run the 100m hurdles but got injured ????????



So shot putter (with every point counting) Jolien Boumkwo stepped in at the last minute and this was the result pic.twitter.com/2V7l3P2lBh