A nemzetközi szövetség (IAAF) hétfőn közzétette annak az öt versenyzőnek a nevét, akik közül kikerül az év férfi atlétája.

A szövetség egy hónapja 11 fős névsort hozott nyilvánosságra, azon atléták neveivel, akik közül választani lehet. A szavazás november 4-én lezárult, most a legjobb ötöt nevezték meg, a győztest pedig november 23-án, a Monacóban sorra kerülő díjátadó gálán hirdetik ki.



A rangos elismerésre négy dohai világbajnoknak, illetve Eliud Kipchogénak van esélye, aki október elején Bécsben 1:59:40 óra alatt futotta le a maratont, ami ugyan világcsúcsként nem hitelesíthető, ám a két óra áttörése a "laboratóriumi körülmények" ellenére is történelmi tett.



A kenyai hosszútávfutó mellett két amerikai, a 200 méteren vb-győztes Noah Lyles és a rúdugró világbajnok Sam Kendricks, valamint a mezeifutásban és Dohában 10 000 méteren is vb-aranyérmes ugandai Joshua Cheptegei és - egyedüli európaiként - a 400 gáton idén veretlen, szintén vb-és Gyémánt Liga-első norvég Karsten Warholm jutott a legjobb öt közé.



A nők ötfős szűkített listáját kedden teszik közzé.



A jelöltek listája:

Joshua Cheptegei (ugandai, 5000 m, 10 000 m, mezeifutás)

Sam Kendricks (amerikai, rúdugrás)

Eliud Kipchoge (kenyai, maraton)

Noah Lyles (amerikai, 100 m, 200 m)

Karsten Warholm (norvég, 400 m gát)



Fotó: Naomi Baker/Getty Images