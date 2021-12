A norvég Karsten Warholm és a jamaicai Elaine Thompson-Herah lett az év atlétája a sportág nemzetközi szövetségének (WA) szerdai bejelentése szerint.

A 25 éves világbajnok Warholm férfi 400 méter gáton 45.94 másodperces világcsúccsal nyert a tokiói olimpián augusztus 3-án. Július elején még 46.70-nel állított fel rekordot.



A 29 esztendős Thompson-Herah Tokióban három aranyérmet is begyűjtött: diadalmaskodott 100 és 200 méteren, valamint a 4x100-as váltó tagjaként is. A jamaicai sztár az első női atléta, aki két egymást követő olimpián meg tudta nyerni a 100 és a 200 métert is.

Borítókép: World Athletics