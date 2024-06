A tavalyi, budapesti vb-n 100-on, 200-on és a 4x100-as váltóval is aranyérmes Lyles már az elődöntőben is a legjobb volt a mezőnyben a megengedettnél nagyobb szélben elért 9.80 másodperces eredményével, majd a fináléban úgy győzött - szinte szélcsendben (0,4 méter/másodperc) - 9.83-as egyéni csúccsal, hogy az utolsó lépéseinél már gyakorlatilag ünnepelt.

Az olimpián mellette még a korábban - hozzá hasonlóan - 200-as specialistának számító Kenny Bednarek és a 2022-es világbajnok Fred Kerley képviseli majd az amerikai színeket. A vasárnapi döntőben előbbi 9.87, utóbbi 9.88 másodpercet ért el. Coleman 9.93 mp-cel ért célba a negyedik helyen, így pedig csak a váltóban szerepelhet az olimpián.

Noah Lyles broke out a Yu-Gi-Oh! card for the second day in a row before his 100m race. pic.twitter.com/scKaCoBGgf