A tokiói kvótás öttusázó, Demeter Bence pályafutásának nem vet véget az olimpia elhalasztása, ám felkészülését megnehezíti a világkupák törlése.

"Nem igazán örültem az olimpia elhalasztásának, de teljes mértékben elfogadtam, megfontolt, érett döntés született a NOB és a japán szervezők részéről. Most fontosabb dolgok is vannak a világban, a járványhelyzetet kell megoldani. Nem tartozom az idősebb versenyzők közé, kibírom az egy év halasztást" - mondta az MTI-nek az Alba Volán 30 éves, csapatban és váltóban világbajnok, egyéni Európa-bajnoki bronzérmes versenyzője.



Hozzátette, hogy mostanában jó formában érezte magát, bár korábbi sérülései, műtétei miatt az idén még nem indult jelentős viadalokon.



"Csak kisebb versenyeken vettem részt, az első igazi visszajelzés az országos bajnokság lett volna, de a járványhelyzet miatt már azt sem lehetett megtartani március közepén. Jó lett volna megtudni, hol tartok a felkészülésben. Most pedig éppen a szófiai világkupán versenyeznék, de azt is törölték, mint ahogy a májusi budapesti világkupát is" - mondta.



Elárulta, hogy az olimpia elhalasztása, illetve a világkupák törlése miatt kicsit alábbhagyott a motivációja, és át kellett dolgozniuk a felkészülését.



"Most szintfenntartó edzéseket végzünk, amíg nem lesz nagyobb szigorítás. A futást meg tudjuk oldani, és mivel Székesfehérváron minden bezárt, úszásra a fűzfői uszodában, a lövészetre pedig az UTE lőtérén kaptunk lehetőséget. A lovaglás most kimarad az életünkből, és a vívás is legfeljebb iskolázást jelent" - fogalmazott.



Demeter Bence szerint komolyabb felkészülés, csak akkor kezdődhet, ha véget ér a járvány, és a versenyeknek lesz kitűzött időpontjuk, amihez a formát lehet igazítani. Bízik benne, hogy a július elejére tervezett székesfehérvári Európa-bajnokságot ősszel meg lehet tartani, és előtte, nyár végén pótolják a bajnokságot is, amelyen felmérheti formáját és ismét megcélozza első egyéni aranyérmét.



