A hatszoros szabadtéri magyar bajnok nehéz időszakon van túl, júliusban ugyanis egy kellemetlen, komoly gyomorpanaszokkal járó betegség gyengítette le. Az ob-n a győztes futása után ápolni kellett, majd a hónap közepén rendezett U23-as Európa-bajnokságon úgy versenyzett, hogy messze volt a százszázalékos állapottól.

"Az ob-n már bennem volt egy betegség, ami sajnos az U23-as Európa-bajnokság előtt két-három nappal jött ki rajtam teljesen és az ki is hatott az ottani szereplésemre. Az első futásból éppen továbbjutottam utolsóként és nem azért mert taktikáztam, hanem mert csak annyi erőm volt. Azután a második futás sem volt jó. A döntőt erőben már egész jól bírtam, technikailag is majdnem jól sikerült, de ott is voltak hibák" - nyilatkozta az MTI-nek a tatabányaiak futója, aki július közepén a korosztályos Eb-n nehézségei ellenére negyedik lett 400 gáton 56.16 másodperccel.

A 22 éves sprinter eddig kissé felemás szezont tud maga mögött, ugyanis 400 méteren óriási egyéni csúcsot futott (51.74 másodperc) Chorzówban az Európa Játékok keretében rendezett csapat Európa-bajnokságon, ugyanakkor két éve elért gátas országos csúcsát (56.03 mp) eddig nem sikerült megjavítania. A világbajnokságon viszont szerinte minden adva lesz ahhoz, hogy sikerüljön az új rekord és 56 mp alá kerüljön.

"Másfél hét ráment a betegségre, amit az Eb után ki tudtam pihenni, majd a pápai edzőtáborban vissza tudtam szerezni a jó formámat. Sok erőt kivett belőlem, de szerencsére gyorsan vissza tudtam belőle jönni, mert előtte már nagyon jó formában voltam" - jegyezte meg Molnár Janka, aki az elmúlt időszakban sokat dolgozott a technikai részén a 400 gátnak. "Most tudtunk sokat javítani a technikán és a ritmuson is, mert nekem abban van még lemaradásom és azon múlik, hogy kijöjjön a jó eredmény. Remélem, hogy a vb-n már tényleg meg tudom csinálni, fizikailag és fejben is rendben lesz. Rá vagyok pihentetve a világbajnokságra és az edzések is egész jól sikerültek mostanában. Szerintem sikerülni fog."

A világbajnokságon Molnár már rögtön az első napon, jövő szombaton szerepelhet a 4x400 méteres vegyes váltó tagjaként, majd két nappal később futja a 400 gát előfutamát.

"Nyilván már az előfutamban menni kell, egyéni csúcsot kell futni, ami szerintem elég lehet a továbbjutáshoz" - mondta Molnár Janka. "Az elsődleges célom, hogy 55-tel kezdődjön az időm, persze nyilván a legjobb lenne, ha 55-ön belülre tudnék kerülni, de először legyen meg az 55."

