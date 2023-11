A 21 éves atléta hétfőn az M1 aktuális csatornának arról beszélt, nem aggódik amiatt, hogy jövőre a fedett pályás világbajnokság, a szabadtéri Eb és az ötkarikás játékok miatt hosszú versenyszezon vár rá, mert idén bizonyosodott, hogy "jól reagál erre".



"Az Eb-re nem olimpiai felkészülésként tekintek, szeretnék ott is csúcsformában lenni, és egy dobogós helyezéssel elégedett lennék. Az olimpián pedig szeretnék döntőt futni" - jelentette ki a párizsi kvótás sprinter, aki az augusztusi budapesti világbajnokságon 44.84 másodpercre javította a 400 méter magyar rekordját.



Az FTC sportolója számára a fővárosi világbajnokság előfutama a legkellemesebb emlék, az ott kapott hatalmas energiát "egy életre elraktározta" magában.



"Szavakkal nem lehet leírni, amit ott átéltem, élénken él bennem a vb emléke. Arra nem tudok válaszolni, hogy mennyit javulhatok még jövőre, mert idén sem tudtam előre, hogy össze fog jönni a javulás. Úgy tűnik, nálam még nem jött el az a pont, hogy lelassuljon a fejlődésem, így izgatottan várom a következő szezont" - tekintett előre a vb-elődöntős Molnár. Kiemelte, a világbajnokság után sok olyan visszajelzést kapott, hogy szívét-lelkét kitette a pályára, ami így is volt.



"Ha a pesti vb-n nem volt rajtam teher amiatt, hogy mennyi ember néz, nem hiszem, hogy a világ bármelyik másik stadionjában éreznék terhet. Nem nyomja a vállam semmi, ha idén csak a 44.98-as időt futottam volna, akkor is elégedett lennék" - mondta a májusban futott, idei első országos csúcsáról az atléta.



Meglátása szerint az olimpiai fináléhoz arra lesz szüksége, hogy stabilan tudjon 44.5 másodperc körüli időket futni, mert ha ez megvan, akkor a döntőbe jutás már csak a párizsi állapotán és formáján fog múlni.



"Sportszakmailag a táv első felén van javítanivalóm, egyébként pedig el kell fogadnom, hogy ott vagyok az olimpiai döntőbe jutásra esélyesek között" - jelentette ki az U23-as Eb-bronzérmes Molnár, aki még alázatosabban és elszántabban szeretné tenni, amit eddig tett, mert "úgy tűnik, jó az út, amin van".



A glasgow-i fedett pályás atlétikai világbajnokságot március 1. és 3. között rendezik, a római Európa-bajnokság június 7. és 12. között lesz, míg az olimpia atlétikai versenyeire augusztus 1. és 11. között kerül sor, a 400-asok augusztus 4. és 7. között szerepelnek majd.

