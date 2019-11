Juhász Roland hasonló élményeket kíván az atlétáknak, mint amilyeneket ők és az úszók átéltek. A 36 éves védő az M1 aktuális csatornán a Puskás Aréna avatását illetően beszélt arról csütörtökön, hogy a Groupama Arénában rendre telt ház előtt játszhattak, és ez komoly támogatást jelentett abban, hogy 2015-ben kivívták az Európa-bajnoki szereplést.

"Ez nagyon fontos és nagyon nagy élmény volt, adott egy lendületet a csapatnak" - tette hozzá.

Felidézte azt is, hogy a 2017-es, budapesti vizes világbajnokságon szurkolóként is nagyon nagy élményben részesült, és emlékeztetett rá, hogy az úszók azóta is milyen pozitívan emlékeznek vissza arra az eseményre.

"Kívánom, hogy az atléták is átéljék ezt majd a közelgő világbajnokságon. Nekem az a véleményem, hogy minden sportágnak jár egy otthon" - utalt a 2023-as vb-re és a tervezett atlétikai stadionra.



Mint mondta, egy ilyen esemény megrendezése a gyerekek, az utánpótlás szempontjából is fontos.



A tervek szerint így nézne ki az atlétikai stadion.

Fotó: atlétika.hu



"Fiatalként a régi Puskás Stadionba belépve olyan élménnyel lettem gazdagabb, ami a mai napig meghatározó az életemben. Nagyon szívesen emlékszem vissza arra az időszakra, és biztos vagyok benne, ez hozzásegített ahhoz, hogy futballista legyek, végigvigyem a célomat és álmomat. Biztos vagyok benne, hogy minden más sportágban ez ugyanígy van. Én nagyon kívánom mindenkinek, hogy ilyen stadionokban hasonló élményeket éljenek át" - mondta.



A Puskás Arénáról, melynek pénteki nyitómérkőzésén a magyar csapat Uruguay válogatottját fogadja, úgy fogalmazott, hogy a létesítmény világszínvonalú.



"Ha van olyan pillanat, amikor sajnálom, hogy már nem lehetek a pályán, nem lehetek ott a válogatottban, akkor az talán ez, egy telt házas mérkőzés ebben az új arénában" - fogalmazott.



A november 15-én nyitó Puskás Aréna.

Fotó: Facebook.com/PuskásAréna

Külön kiemelte annak fontosságát, hogy egy ekkora méretű stadionban közel vannak a nézők a pályához, illetve, hogy az öltöző is minden igényt kielégít, mert - mint azt kiemelte - egy labdarúgónak nagyon fontos, hogyan tölti el a mérkőzés előtti másfél órát.

A válogatottra váró két feladatról úgy vélekedett, a walesi, keddi Eb-selejtezőre úgy kell kimenni, hogy a pénteki mérkőzésből önbizalmat merítsenek a játékosok, és az átélt jó hangulatot magukkal vigyék.



"A legfontosabb az, hogy több sérült ne legyen, ugyanakkor egy jó eredmény, jó játék és hangulat, olyan lendületet adhat a csapatnak, hogy nem történhet más a walesi mérkőzésen, csak a három pont megszerzése" - vélekedett.



Walesi győzelem esetén a magyar válogatott biztosan kijutna a részben hazai rendezésű jövő év kontinenstornára.

Borítókép: Facebook.com/MOLFehérvárFC