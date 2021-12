A Magyar Atlétikai Szövetség elnöksége idén is megválasztotta az év atlétáit és az év edzőjét. A díjat a szövetség 1964 óta minden évben odaítéli az adott év legeredményesebb versenyzőinek. Az elismerések köre az évek során bővült, legutóbb 2019-ben egészült ki az Év Áttörése kategóriával, amelyet azok az atléták kapnak, akik a szezon során karrierjük átütő sikerét érték el.



Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke az év atlétái díjazottak megválasztásáról:

„Büszkék vagyunk rá, hogy idén is kiemelkedő eredmények születtek az atlétikában és jó szívvel adjuk át az elismeréseket a díjazottaknak. Többször is hallhattuk a magyar himnuszt az U23-as Európa bajnokságon és magyar atléta állt a dobogó legfelső fokán a legendás Götzis-i többpróba viadalon. Meglepetéssel teli boldogságot okoztak fiataljaink az U20-as világbajnokságon is, ahol több dobogós helyezést értek el. Bennük van a jövő, látszik, hogy a 2023-as hazai rendezésű világbajnokságra készülő magyar atlétika szakmai programjai működnek és kezd színpadra lépni egy új generáció, akik reményeink szerint még sok büszkeségre adnak okot a sportok királynője, az atlétika szerelmeseinek és az egész országnak. Gratulálok az év atlétája díjazottaknak és sok sikert kívánok minden versenyzőnknek a rendkívül izgalmas és ígéretes 2022-es esztendőre.”



2021-ben 11 kategóriában adták át az elismeréseket. Íme az év atlétái és legfontosabb eredményeik: