További lezárások és parkolási tilalmak várhatók az Andrássy út környékén – jelentették be a szervezők a Hősök terén a világbajnokság utcai versenyiről tartott sajtótájékoztatón. Kiderült az is, hogy a maraton versenyek útvonalán szurkolói pontokat építenek ki, amelyeken ismert zenészek, zenekarok adnak koncerteket.

Élményt adunk az utcai versenyeken is, koncertekkel, meglepetés programokkal várjuk a szurkolókat a verseny teljes útvonalán. Három milliárd ember készülékén lesz elérhető a közvetítés a világ legszebb maratoni útvonalán zajló versenyekről, akik közül sokmillióan biztosan végig nézik majd maratont. Nem csak a várost mutatjuk meg nekik, hanem azt is, hogy milyen hangulat, milyen látványos programok várták itt a sportolókat és a közönséget, köztük több hazai egyesület fiatal atlétáit – mondta Németh Balázs, a vb-t szervező Budapest 2023 Nzrt. vezérigazgatója



Fotó: Budapesti Atlétikai Világbajnokság



Meglepetésnek szánják a programok több részét, de annyit elárultak a szervezők, hogy az események három fő helyszínre, a Hősök terére, a Magyar Tudományos Akadémia előtti területre és a Várkert Bazár előtti útszakaszra koncentrálódnak. Kiderült az is, hogy augusztus 26-án, a női maraton reggelén a Follow the Violin fellépése alapozza majd meg a hangulatot, míg másnap, a férfiak versenye előtt a Szakács Gergő Akusztik zenél. Az útvonalon is olyan sztárok lépnek fel, mint Miklósa Erika, de lesz lehetőség futópadon futni, vagy éppen meghallgatni a Magyar Honvédség zenekarának buzdító dallamait a Clark Ádám téren. Sok szurkolóra lehet számítani, ami annak is köszönhető, hogy mind a 6 utcai versenyen lesznek magyar atléták a mezőnyben.

Még épülnek a helyszínek, azért a maraton útvonalán már a versenyek időpontja előtt is lesznek időszaki lezárások, amelyekkel kapcsolatban a lezarasok.atletikaivilagbajnoksag.hu weboldalon lehet tájékozódni, illetve a BKK elérhetőségein. Teljes útzár csak augusztus 26-án reggel és augusztus 27-én reggel és délelőtt lesz.



Fotó: Budapesti Atlétikai Világbajnokság

Az atlétikai világbajnokság augusztus 19. és 27. között lesz Budapesten. Jegyek a Nemzeti Atlétikai Központban zajló programokra elérhetők a jegy.atletikaivilagbajnoksag.hu oldalon.



Borítókép, forrás: Budapesti Atlétikai Világbajnokság