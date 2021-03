Gyermeke januári születése után a terveknek megfelelően márciusban megkezdte az edzéseket Márton Anita olimpiai bronzérmes súlylökő, aki a júniusi országos bajnokságon szeretne visszatérni.

A fedett pályás világ- és Európa-bajnok dobóatléta az M4 Sport Sporthíradójában elmondta, hogy ő és kislánya is jól vannak, a hathetes kontrollvizsgálatokon is mindent rendben találtak. Mivel császármetszéssel szült, a gyógytornát már a vizsgálat előtt megkezdte, azóta pedig elsősorban erősítő edzéseket végez, napi egyszer.



"Az ünnepek után kezdem rendesen az edzéseket, napi kettőt, aztán majd megyünk edzőtáborba" - árulta el Márton Anita, hozzátéve, hogy már a szülés előtt megtervezték edzőjével a visszatérés folyamatát, s egyelőre minden annak megfelelő ütemben halad. Elmondta azt is, nem ez az első eset, hogy hosszabb kihagyás után kell elkezdenie újra a munkát.

"Azt mondják, ez olyan mint a biciklizés. Valamilyen szinten van már ebben tapasztalatunk, mivel 2018-ban volt egy sérülésem, ami miatt pár hónapot ki kellett hagyni és akkor is szinte a nulláról kellett kezdeni."



Az olimpiág szeretne megfelelő formába lendülni.

Fotó: Matthias Hangst/Getty Images



A szabadtéren világbajnoki és Európa-bajnoki ezüstérmes sportoló elmondása szerint április közepén fog először lökni, és április végére terveznek egy edzőtábort, melynek még nincs meg a helyszíne. A visszatérést június végén, az országos bajnokságon tervezi - mint megjegyezte, a "18-18,20 méter közötti eredmény szuper lenne" - azt követően pedig több viadalon is indulni szeretne még az olimpia előtt.



A 32 éves súlylökő azt is elmondta, hogy várja már a versenyeket és a tokiói olimpiát, amelyre megvan a szintje, ugyanakkor azt ismét hangsúlyozta, csak akkor utazik majd el a japán fővárosba, ha megfelelő eredményre lesz képes.



"Azt gondolom, úgy kiutazni egy olimpiára, hogy egy bizonyos szintnek nem tudok megfelelni, az saját magammal és másokkal szemben sem lenne fair" - jelentette ki Márton Anita, aki a fedett pályás szezon alatt is követte a szakág eredményeit, s úgy látja, egyre jobb formában vannak a lökők, mindenkin látszik, hogy az olimpiára készül.

Borítókép: Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images