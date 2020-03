A Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA) elnöke, Sebastian Coe levélben kérte Thomas Bachtól, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) első emberétől a tokiói olimpia halasztását. Közben a sportág legendája, a kilencszeres olimpiai bajnok Carl Lewis úgy nyilatkozott, hogy szerinte a legjobb megoldás a 2022-es rendezés lenne.

Coe azt írta, hogy a koronavírus-világjárvány miatt a játékok július-augusztusi megrendezése "nem lehetséges és nem kívánatos". A brit sportvezető három érvet sorakoztatott fel levelében: szerinte a kialakult helyzetben a spotszerűség sérül, a vírus terjedése okán bevezetett rendelkezések negatív hatással vannak a sportolók edzéslehetőségeire és a nehézségek miatt megnövekszik a versenyzők sérülésveszélye. Külön hangsúlyozta, hogy az atlétikai kontinentális szövetségek vezetői is úgy érzik: nem várható egyenlő küzdelem, mivel több országban az atlétáknak nehézségekbe ütközik, hogy megfelelően edzeni tudjon.



Az 1500 méteres síkfutás kétszeres olimpiai bajnoka az insidethegames.biz oldalon is olvasható levelében felajánlotta szövetsége segítségét egy új, megfelelő időpont keresésében.



"Senki nem szeretné az olimpia halasztását látni, de - amint már korábban is mondtam - nem rendezhetjük meg minden áron, a sportolók biztonságának kockáztatása mellett semmiképpen sem. Az olimpiával kapcsolatos döntésnek egyértelműen nagyon gyorsnak kell lennie" - hangsúlyozta a WA elnöke.



A legendás amerikai sprinter és távolugró, Carl Lewis a Reuters hírügynökségnek beszélt arról, hogy a legjobb megoldás a teljes idei év törlése lenne. A sportvilág több képviselője beszélt már korábban arról, hogy 2021-re tolják el az eseményt, ám a nyolcszoros világbajnok szerint 2022-ben lenne a legjobb helye az olimpiának.



Lewis szerint jövőre az eredeti terveknek megfelelően a szabadtéri világbajnokságot tartsák meg - melynek a sportág történetében először lesz az Egyesült Államok a házigazdája -, majd rá egy évre kerülhetne sor a nyári játékokra a téli játékokkal egy évben, ahogy korábban is volt. A Houstoni Egyetemen edzőként dolgozó sztár azt is megjegyezte, hogy a labdarúgó-világbajnokságot nem zavarná a tokiói olimpia, mivel azt novemberben és decemberben tartják majd Katarban.



