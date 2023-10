A 30 éves atléta augusztusban 6479 pontjával mindössze egy ponttal maradt el az olimpiai szinttől Budapesten, de így is nagyon közel került a párizsi repülőjegyhez. A hetedik helyet foglalja el a kvalifikációs világranglistán, melyről 24-en szereznek indulási jogot a jövő évi játékokra - ebből öten már teljesítették a szintet.

A magyar atléta felkészülését idén több betegség és sérülés is nehezítette, és elmondása szerint ezek után nem számított rá, hogy ennyire jól sikerülhet neki a hazai vb.

"Április-május környékén betegeskedtem, amiből nagyon nehezen tudtam felépülni és ki kellett hagynom közel öt hetet, majd visszatértem és különböző kisebb izomsérülések jöttek elő a nem megfelelő felkészülés miatt. Ez volt a legnehezebb, hogy egy ilyen nehéz felkészülés után is pozitívan tudjak odaállni a versenyre" - mondta az MTI-nek Krizsán Xénia. Hozzátette "semmi sem lehetetlen, úgyhogy természetesen ez löketet adott, és ha egy kicsit szerencsésebb vagyok, illetve jobban megúszom ezeket a betegségeket, sérüléseket, akkor sokkal jobb is lehetett volna a vége."

A fedett pályán Európa-bajnoki bronzérmes atléta azt is elárulta, hogy a vb-n a gerelyhajításnál, mivel "túl nagyot akart dobni", megsérült a szalag könyökében. Az orvosok szerint az ilyen jellegű sérüléseknek hosszabb a felépülési ideje, de próbálja felgyorsítani a gyógyulási folyamatot, előreláthatóan májusig nem fog gerelyt hajítani.

"Jövőre olimpia éve van, és természetesen az a legfontosabb, hogy ott a lehető legjobb eredményt tudjam majd kihozni magamból. Emellett még lesz egy Európa-bajnokság is júniusban" - hangsúlyozta az MTK Budapest sportolója. Kiemelte: "olimpián már voltam 16. és 13. és nagyon szeretnék a legjobb nyolcba kerülni. Ezután a vb után pedig bizakodom is, hogy ez egy olimpián is sikerülhet, mert bizonyítani szeretném, hogy bennem több van egy olimpián is."

Krizsán a kontinensbajnokságon az első hat közé kerülést célozta meg 2024-ben, és a sikeres felkészülés érdekében nagyobb hangsúlyt fektet majd az egészségmegőrzésre. A vb-t követően két hetet pihent, jelenleg pedig már belevágtak az alapozásba. November végén, december elején Tenerifére utazik edzőtáborozni, majd megkezdődik a fedett pályás szezon.

A kilencszeres magyar bajnok hétpróbázó úgy tervezi, hogy március közepétől újabb alapozás vár rá, és az első hétpróba versenye a június 7. és 12. között sorra kerülő Eb-n lesz Rómában.

