A DSC-SI versenyzője 4,57 méterrel ért el új csúcsot, amellyel a februárban Eszéken felállított 4,56 méteres rekordját döntötte meg. Bár a 24 éves rekorder kétszer is hibázott 4,30 méteren, ezt követően 15 centiméterrel feljebb rakatta a lécet, és elsőre átvitte a 4,45-ös magasságot.

Kleknernek innentől kezdve egy új verseny kezdődött, és egyből a hazai csúcsot jelentő 4,57 méteres magasságra ugrott, amelyet szintén elsőre sikeresen teljesített. A verseny zárásaként egyszer megpróbálta a 4,62 métert, azonban ez már nem sikerült neki.

"Nem úgy keltem fel, hogy ma ekkorát fogok ugrani, de szerencsére úgy alakult a verseny is meg a formám is, hogy ki tudott jönni ez az eredmény. Össze tudtam magamat szedni, a 45-öt és az 57-et is szépen tudtam ugrani, szóval ennek így nagyon örültem" - mondta az M4 Sportnak. Hozzátette, hogy nem mindennel, de a technikával elégedett volt és tudott olyan dolgokon is javítani, amiket az edzője javasolt neki, éppen ezért sikerült elsőre átugrania a 4,57-et. Azt is megjegyezte, hogy szerinte van még lehetőség a fejlődésre, és ebben még centik maradtak. - "Remélem, hogy ezzel azért be tudtam biztosítani a helyemet, és ott tudok lenni az olimpián."

A debreceni atlétának a rekorddöntés értékes pontokat hozhat az olimpiai kvalifikációs ranglistán, amelyen jelenleg a 25. pozícióban van - a nyári játékokra pedig 32 versenyző biztosíthatja a helyét.

(Borítókép: Michael Steele/Getty Images)