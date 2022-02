A világcsúcstartó és olimpiai bajnok Eliud Kipchoge részt vesz a tavaszi Tokió Marathonon.

A 37 éves kenyai atléta, aki a világrekordot 2018-ban, Berlinben 2:01:39 órás eredménnyel állította fel, maga jelentette be, hogy elindul a japán fővárosban sorra kerülő viadalon.



"A felkészülési időszakomban a tokiói szereplés állt a középpontban, készen állok arra, hogy ismét itt versenyezzek" - fogalmazott Kipchoge, aki tavaly augusztusban a tokiói játékokon, de nem a fővárosban, hanem Szapporóban védte meg ötkarikás címét.

The return of a legend. @EliudKipchoge will run the 2022 Tokyo Marathon on March 6. #AimingForTheStars pic.twitter.com/xKDYxz5gOn