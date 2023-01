Az amerikai világbajnok atléta, Lolo Jones ezúttal a szüzességi fogadalmával kapcsolatban került a címlapokra.



Lolo Jones minden idők egyik legjobb amerikai gátfutója, ráadásul azon kevesek közé tartozik, aki elmondhatja magáról, hogy szerepelt a téli és a nyári olimpiai játékokon is. A bobosként és gátfutóként is számos érmet szerző atléta, most mégsem zseniális pályafutása miatt került be a hírekbe, hanem a szüzességéről tett kijelentéseivel. Jones nemrég arról beszélt, hogy bár a sportpályán szinte mindent elért, a sport iránt érzett elkötelezettsége és a vallási meggyőződése azonban sokszor hátráltatta a magánéletében, főleg, ami a párkapcsolatokat illeti.

A most 40 éves sportoló még 2012-ben írt arról közösségi oldalán, hogy még mindig szűz, majd az HBO Real Sports című műsorában nyilatkozott Bryant Gumbelnek. Jones elmagyarázta, ragaszkodott vallási meggyőződéséhez, és ezért úgy döntött, hogy elhanyagolja szexuális életét.







„Ez egy olyan ajándék, amit a férjemnek szeretnék adni. De kérlek értsd meg, ez az út nehéz volt."



„Nehezebb volt szűznek maradni a házasság előtt, mint az olimpiára készülni, vagy elvégezni az egyetemet.”



Jones később bevallotta, hogy nem volt jó ötlet vallomást tennie, mert a későbbiekben ez rányomta a bélyegét az ismerkedési kísérleteire. Erről Kevin Hart humorista és színész Cold as Balls című podcastjéban mesélt.



„Az egy hiba volt. Ez megölte az összes találkozási kísérletem. Korábban legalább volt esélyem.”



„Előtte azon gondolkodtam: mikor van itt az ideje, hogy elmondjam neki? Várjam meg, amíg egy kicsit megismeri a személyiségemet, vagy csak dobjam le a bombát?'”



Jones azt is elmagyarázta Hartnak, hogy a szex hiánya milyen hatással volt a versenyeire.



„Mindenki stresszesnek ismer. A szex valójában segít sportolóként, női sportolóként. Jót tesz a hormonjainak. Tehát hátrányban vagyok” – mondta.



A kérdéshez nyitottan álló sportoló a közösségi oldalán azt is bevallotta, tavaly elkezdte lefagyasztatni a petesejtjeit.



„Egy lépést tettem ahhoz, hogy felkészüljek a családalapításra. Ha én és a férjem egy nap gyereket akarunk vállalni, lesz lehetőségünk. Senkinek nem szabad szégyellnie magát, amiért időt szakít arra, hogy megtalálja élete párját.”



„Egy nőnek nem szabad szégyenkeznie, amiért biológiai gyerekeket akar, vagy tudni akarja, milyen terhesnek lenni, és saját gyermekét a szíve alatt hordani” – írta.

Borítókép: Tom Pennington/Getty Images for Team USA