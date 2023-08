Férfi magasugrásban a társbérletben tokiói olimpiai bajnok katari Mutaz Essa Barsim és az olasz Gianmarco Tamberi párharcára lehetett számítani. A 2,33 méteres magasságot mindketten átjutottak, de ekkor még akadt három vetélytársuk.

A szám showmanjének számító Tamberi, aki ezúttal is félig leborotvált szakállt viselt, a 2,36 méteren elsőre átjutott, egyedüliként a mezőnyből. Barsim háromszor hibázott, Tamberin kívül csak az amerikai JuVaughn Harrison maradt versenyben egyéni csúcsát beállítva. A 2,38-on Harrison mindháromszor hibázott, így Tamberi már győztesként futhatott neki utolsó ugrásának, majd elszaladt a léc alatt a közönség derültségére, és ment ünnepelni. Az olasz atléta az olimpiai és az Eb-arany mellé a vb-címet is begyűjtötte.

Női 1500-on a favorit a kétszeres olimpiai és kétszeres világbajnok Faith Kipyegon volt. A 29 éves kenyai futó fantasztikus formában érkezett a magyar fővárosba: június 2-án Firenzében 1500 méteren (3:49.11 perc), június 9-én Párizsban 5000 méteren (14:05.20 p), majd július 21-én Monacóban 1 mérföldön (4:07.64 p) is világcsúcsot döntött. Esélyeit növelte, hogy elsőszámú kihívója, a kétszeres ötkarikás bajnok Siffan Hassan szombaton bukott 10 ezer méteren, és kérdés volt, mennyire tudta feldolgozni, hogy így vesztette el az aranyérmet. A rajt után Kipyegon az élre állt, Hassan viszont a mezőny végén kocogott. A kenyai az utolsó körre fokozta a tempót, ellépett a többiektől és magabiztos rajt-cél győzelmet aratott. Hassan is megindult az utolsó 200 méteren, de csak harmadik helyig tudott feljönni, s az etióp Diribe Welteji mögött futott be.

Női diszkoszvetésben az amerikai Valarie Allman idén egyedül dobott 70 méter felett, és a tokiói olimpiai bajnok az ötödik sorozatig vezetett is. Ekkor azonban honfitársa, Laulauga Tausaga 69,49 méterrel túldobta, és meglepetésre megnyerte a vb-t. A londoni és riói ötkarikás aranyérmes horvát Sandra Perkovic csak ötödik lett.

Férfi 3000 m akadályon a címvédő és tokiói olimpiai bajnok Szufian el-Bakkali fölényesen nyert 8:03.53 perccel.

Fotó: MTI