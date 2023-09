A női 5000 méteres síkfutás új világcsúcstartója, az etióp Gudaf Tsegay tisztában volt erejével a eugene-i futása előtt, míg a szintén sporttörténelmi eredményt elérő rúdugró, a svéd Armand Duplantis bízik a további rekorddöntésekben.

"Dühös voltam, amiért a világbajnokságon nem sikerült két érmet nyernem, de tudtam, hogy az elvégzett munka miatt még rengeteg van bennem. Itt ugyan most nem voltak tökéletesek a körülmények, de tisztában voltam vele, hogy meg lehet csinálni" - idézte a nemzetközi szövetség honlapja a kétszeres szabadtéri vb-győztes Gudaf Tsegayt, aki a Gyémánt Liga-döntőn vasárnap 14:00.21 perces eredményével csaknem öt másodpercet faragott a kenyai Faith Kipyegon június 9-én, Párizsban elért 14:05.20-as idejéből. Az etióp atléta a budapesti vb-n 10 ezer méteren diadalmaskodott, de 5000 méteren csak a 13. lett.

A pályafutása hetedik világcsúcsát ugró Duplantis szerint a 6,23 méteres magasság még növelhető, ugyanakkor ezzel egyelőre nem foglalkozik.

"Már most elég magas a határ, de bízom benne, hogy továbbra is jól fogok ugrani, és akkor még magasabbra is tudok majd repülni, mint ezúttal. Egyelőre azonban nem gondolok másra, csak arra, hogy kiélvezzem ezt a csodálatos pillanatot" - fogalmazott az olimpiai és kétszeres szabadtéri világbajnok 23 éves svéd sztár.

