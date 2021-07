Simone Biles visszalépett a női tornászok csütörtöki egyéni összetett fináléjától a tokiói olimpián.

A négyszeres ötkarikás bajnok - összetettben is címvédő - sztár a keddi csapatversenyen csak az első szeren tornázott, s a 13,766 pontra értékelt ugrása után visszalépett, indoklása szerint azért, mert a gyengébb teljesítménye után a mentális egészségére kellett koncentrálnia.

"Azután a teljesítmény után, amit nyújtottam, nem akartam továbbmenni. A testem nem sérült meg, csak egy kicsit a büszkeségem" - mondta kedd éjszaka a csapatviadalt követően az olimpia egyik legnagyobb sztárja.

Simone Biles has withdrawn from the women's individual all-around final to focus on her mental health pic.twitter.com/iBMRA8VmW3