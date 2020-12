Pjotr Ivanovot választotta elnökének az Orosz Atlétikai Szövetség (VFLA) abban a reményben, hogy az új vezetővel sikerül elérni a felfüggesztés törlését, és ezáltal részt venni a jövő nyárra halasztott tokiói olimpián.

Az orosz állami vasúttársaság ügyvezető igazgatójaként tevékenykedő Ivanov - aki 2016 óta az Orosz Triatlon Szövetség első embere is - 56-ot gyűjtött be a megszerezhető 73 voksból. Az új elnök legsürgetőbb feladata a doppingellenes reformfolyamat javítása lesz, ugyanis a sportági világszövetség (WA) szeptember végén március 1-ig adott erre haladékot Oroszországnak.



A - korábban IAAF néven ismert - WA még 2015 novemberében felfüggesztette Oroszország tagságát, miután igazoltnak látta, hogy az orosz sportban államilag irányított doppingolás folyik. Azóta a sportolók nem képviselhetik a nemzetközi viadalokon országukat, csak külön eljárás végén kaphatnak versenyengedélyt, és pozitív elbírálás esetén is csak semleges színekben indulhatnak.



A kizárás azt jelentette volna, hogy orosz atléták semmilyen formában nem versenyezhetnek a nemzetközi porondon, így többek között a jövő nyári tokiói olimpián sem szerepelhettek volna az atléták az orosz nemzeti zászló alatt.

A WA vezető testülete kedden és szerdán tanácskozik majd az orosz helyzetről.

