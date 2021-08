Kozák Luca tettét az ötkarikás játékok hivatalos oldalán is méltatják.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Kozák Luca nem tudta befejezni a futamát a 100 méteres gátfutás elődöntőjében. A magyar lány rosszul kapta el a rajtot, majd a lábával eltalálta az egyik gátat, ezt követően annyira nem jött ki a lépés számára, hogy a 7. gát előtt feladni kényszerült a futását. Luca zokogva rogyott a földre. Nem csak az ő számára ért véget azonban a futam, hanem a jamaikai Yanique Thompsonéra is, aki elesett és láthatóan megsérült.



Amikor a zokogó magyar lány észrevette, hogy versenytársa fájdalmakkal küzd mellette, egyből felpattant, letörölte a könnyeit és felsegítette a földről a jamaikait, majd kikísérte őt a pályán kívülre.

This. This is what the Olympics are about. pic.twitter.com/f2iCNYNouf