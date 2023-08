Tömött lelátók, fantasztikus hangulat, a pálya minden egyes rezdülésére hangorkánnal reagáló közönség előtt léptek pályára a vb-re érkező sportolók, köztük a parádésan szereplő magyarok, Halász Bence, Krizsán Xénia, Nemes Rita, Takács Boglárka és Molnár Attila, akik mind bravúros szerepléssel hálálták meg a közönség minden elképzelhetőt felülmúló szurkolását.



Egészen elképesztő sikert ért el Halász Bence kalapácsvető, aki kitűnő versenyzéssel, már az első körben dobott 80,82 méteres eredményével bronzérmet szerzett és ezzel első hazai versenyzőként léphetett fel a dobogóra a budapesti atlétikai világbajnokságon.



Halász Bence eredménye a magyar atlétika fantasztikus sikere is egyben, amelynek szépségét tovább emeli, hogy a Nemzeti Atlétikai Központban érte el, ahol a szurkoló közönség extázisban fogadta, hogy már az első világversenyen magyar érmest ünnepelhetett.



Fotó: Budapesti atlétikai világbajnokság



Fantasztikus napot zártunk. Megszületett az első magyar érem és minden eddiginél többen, több, mint hatvanezren jöttek el megnézni a szuperhősök versenyét a Nemzeti Atlétikai Központba. 106 országból érkeztek szurkolók, állami vezetőket, protokoll vendégeket és hírességeket láttunk vendégül, igazi nagyüzem volt ma délelőtt és délután a világbajnokságon. Büszke vagyok a szervező csapat munkájára, sikerrel vettük ennek a különleges napnak a kihívásait – mondta Németh Balázs, a Budapest 2023 Nzrt. vezérigazgatója.



Tökéletesre vizsgázott a Nemzeti Atlétikai Központ a nézők szempontjából is. Nemcsak kiállta a nemzetközi atlétikai szövetség szigorú követelményeinek próbáját, hanem az esemény már az első két napon minden igény kielégítő, nézőbarát sportünnep helyszínévé is vált, ahol igazi élmény a szurkolás. A stadionparkban felépült szurkolói zóna és az atlétikai vb-k történetében egyedülálló éremátadó helyszín, a Medál Pláza is azonnal elnyerte a sportrajongók tetszését.



Fotó: Budapesti atlétikai világbajnokság



Bebizonyosodott, hogy vb helyszíne könnyen megközelíthető tömegközlekedéssel, ezt a kényelmes megoldást választották a nézők is, hogy eljussanak a versenyekre és autó helyett villamossal, busszal, hévvel, vagy éppen hajóval érkeztek.



Ahogyan az odaérkezés, úgy a bejutás is gördülékenyen zajlik a vb-n: tökéletesen működik a Nemzeti Atlétikai Központ beléptető rendszere, a nézők gyorsan, percek alatt foglalhatják el helyüket a lelátón a főkapun történő belépés után.



Fotó: Budapesti atlétikai világbajnokság



A látogató tömegek a stadionban és a belvárosi szurkolói zóna büféiben a nemzetközi eseményeken és a fesztiválokon megszokotthoz képest olcsóbban vásárolhatnak frissítőt és ételt. A szervezők „ársapkát” vezettek be: egy fél literes ásványvíz 550 forintba kerül, és a hideg sört is ezer forint alatt lehet megkapni a világbajnokságon.



Fotó: Budapesti atlétikai világbajnokság

Minden adott a kényelmes szórakozáshoz, a látogatók legyezőt, vizet kapnak és a stadionban árnyékos terek is várják a hűsölni vágyókat, a délelőtti versenyek alatt pedig a napos oldalra szóló jegyekkel akár át is ülhetnek az árnyékosabb helyekre.

Forrás, Borítókép: Budapesti Atlétikai Világbajnokság