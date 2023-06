Krizsán Xénia a tervezettnél jóval később, csak vasárnap kezdheti meg a szabadtéri szezont, miután a felkészülését betegségek hátráltatták, így ki kellett hagynia május végén a többpróbázók egyik legrangosabb viadalát Götzisben.

A budapesti világbajnokságra készülő klasszis atléta az MTI-nek elárulta, hogy áprilisban hörghuruttal küszködött, két hétig nem tudott edzeni, majd egy vírus támadta meg a szervezetét, ez pedig újabb kihagyással járt. Összességében négy hét esett ki a munkából, ráadásul alaposan legyengült.

"Götzisben sajnos még nem versenyezhettem, amit nagyon sajnáltam, de gyakorlatilag az azt megelőző héten kezdhettem csak el rendesen edzeni" - mondta az MTK 30 éves sportolója, aki a hétpróba jelenlegi magyar rekordját (6651 pont) éppen az ausztriai versenyen állította fel két éve, eredményével pedig meg is nyerte akkor a Hypo-Meetinget.

Krizsán a márciusi fedett pályás Európa-bajnokságon ötödikként zárt, majd kis szünet után megkezdte a munkát a szabadtéri szezonra, és mint mondta, kifejezetten jó állapotban volt, amikor megbetegedett. A hosszú kihagyás után most már keményen dolgozik, komoly sérülések nem hátráltatják edzéseit és Nyíregyházán, a nemzetközi szövetség kontinentális sorozatának bronz kategóriás versenyén 100 méter gáton indul, majd a jövő héten az összetett magyar bajnokságon versenyez először hétpróbában idén.

"A formám még nem jó, de szerencsére nem is most kell csúcsformában lenni" - mondta Krizsán Xénia, utalva arra, hogy a szezon fő versenye természetesen számára is az augusztus 19-én kezdődő budapesti világbajnokság lesz, addig pedig még több mint két hónap áll a rendelkezésére, hogy megfelelő állapotba kerüljön.

