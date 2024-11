Egyelőre rövidre zárta Unitedhoz szerződés lehetőségét a támadó

Ruben Amorim hamarosan hivatalosan is megkezdi a munkát a Manchester United menedzsereként. Ami egy másik Sporting alkalmazott jövője kapcsán is kérdéseket vet fel.

A Sporting CP csapatát utolsó előtti alkalommal csatába vezető Ruben Amorim pénteken egy 5-1-es győzelmet ünnepelhetett. Az Estrela kiütéséből Viktor Gyökeres 4 (!!!) találattal vette ki a részét, így már most 20 találatnál jár a most futó szezon során.

Talán nem véletlen, hogy a nyáron gigászok sora – Arsenal, City, Liverpool, és még sokan mások – által körülrajongott svédről ódákat zeng mindenki. Különös tekintettel a jövőbeni menedzserük miatt a találkozót figyelemmel kísérő United-szurkolókra. Az X-felületet ellepték a „pénz-ékszer nem számít, le kell igazolnunk” típusú kommentek.

Ennél azonban fontosabb, hogy a főszereplő maga miként vélekedik a kialakult helyzetről – edzőjük távozásáról és saját jövőjéről. A Sporting-diadal utáni interjúban.

„Szomorú vagyok, hogy Ruben távozik, csodás munkát végzett nálunk. Ezt igyekezzük majd fenntartani hiányában is. Neki pedig a legjobbakat kívánjuk.”

Nem túl nagy meglepetésre, a riporter a gólzsák jövőjét megpedzegette.

„Nem tudom, United-játékos leszek-e. Sporting játékos vagyok, és ahogy látható, élvezem. Egyelőre felesleges átigazolásról beszélni.”

Tehát november 11-én érkezik az Old Traffordra egy jelenlegi Sporting-alkalmazott. Ruben Amorim. És jelen állás szerint várni kell még arra, hogy Gyökeres is kövesse őt. És ahhoz a transzferhez még más gigakluboknak is lesz hozzászólása.