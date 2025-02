Egy új esély az NBA-re: elcserélték a Lakers magyarját

Klubot váltott az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) tartalékbajnokságának számító G-ligában Valerio-Bodon Vincent.

A G-liga honlapja szerint eddigi együttese, a South Bay Lakers – a Los Angeles Lakers fiókcsapata – vasárnap a Rip City Remixhez cserélte a 24 éves magyar játékost, utóbbi a Portland Trail Blazers hivatalos G-ligás csapata.

The Rip City Remix have acquired the player rights to Vincent Valerio-Bodon and Devonte’ Graham and future 2nd round pick (via LIN) from South Bay in exchange for the player rights to Stanley Johnson.

— Rip City Remix (@ripcityremix) February 10, 2025