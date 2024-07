Egy név biztosan kihúzható az angol kapitányjelöltek sorából

A múlt héten az Angol Labdarúgó-szövetség kiírta az elvárásait az új kapitánnyal szemben, akinek Gareth Southgatet kell majd követnie. A önjelölteknek péntekig kell elküldeniük érdeklődésüket a FA felé, de már biztosra vehető, hogy ki nem ír emailt.

A találgatások szerint Jürgen Klopp, Eddie Howe, Graham Potter, Mauricio Pochettino, Jachim Löw, Lee Carsley és Ange Postecoglou neve is felmerült mint lehetséges jelöt.

Valamint Pep Guardioláé is. Akinek neki is szegezték a kérdést a Celtic elleni edzőmérkőzés után, hogy mit gondol a pozícióról, hiszen a hírek szerint az ő neve is benne van a „kalapban”.

A Manchester City menedzsere pedig egy angolna ügyességével csúszott ki a válasz alól.

„Nagyon izgatott vagyok, ahogy közeledik az a szezon. Nagyon örülök, hogy végre készülhetünk, hogy itt vagyunk együtt. Minden szezon után szükségem van szünetre, hogy feltöltsem az akkumulátoraimat, hogy folytatni tudjam a munkát. Így amikor elkezdődik a munka már teljesen arra fókuszálok. Tudom, hogy miért küzdünk. Én most erre koncentrálok. Nagyon megtisztelő, hogy szóba hoznak az angol szövetségi kapitányi poszttal. De én most itt vagyok és csak a klubomra figyelek. Ez a munkám.”

Ez alapján valószínűsíthető, hogy Pep Guardiola nem lesz angol kapitány. Őt mindenképpen ki lehet húzni arról a bizonyos listáról.