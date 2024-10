Egy meccs, két Liverpool sérült

Arne Slot csapata begyűjtötte a három pontot a Crystal Palace ellen. De úgy tűnik, hogy mindezért nagy árat fizetett a Liverpool.

A félidőben Alexis Mac Allistert cserélte le a holland menedzser, mint kiderült kényszerűségből. Arne Slot a meccs után megerősítette, hogy a középpályás ágyéksérülést szenvedett.

„Folytathatta volna a játékot, de azt mondta ezt, hogy nem tudja rosszabb lesz-e a helyzet. Így inkább nem kockáztattunk.”

Mac Allister sérülése tehát nem hangzik komolynak, így lehet, hogy hazautazik az argentin válogatott vb-selejtezőire.

A brazil combizom-sérülés szenvedett a meccs hajrájában és nagyon úgy tűnik, hogy a Liverpoolnak nélkülözni kell majd a kapust több hétig.

„Alissonnál egyértelmű, hogy néhány hétig kiesik a csapatból” – mondta Slot a BBCnek.

„Talán az FA-nak ezt meg kellene vizsgálnia – hogyha szerda este játszunk, akkor miért kell korán kezdeni egy idegenbeli meccset szombaton?”

Majd értékelte a beugrót is.

„A pozitív, hogy Jaros nagyon jól teljesített a tavalyi szezonban, amikor kölcsönben játszott. Bajnok volt a Sturm Grazban és megnyerte a kupát is. Három jó kapusra van szükségünk ennél a klubnál. Jaros nagyon jól szállt be a kispadról ma, kitűnően játszott.”

A 2018 óta a Liverpoolban játszó Alisson a múlt hónapban két meccset már kihagyott combizom-rándulás miatt.

Az alábbi felvételen pedig az látszik, ahogy elhagyta a mérkőzés után a stadiont.

Alisson walking slowly as he leaves Selhurst Park. Says he does not know how serious his injury is but probably won’t be going away with Brazil. pic.twitter.com/xcMQ4xiNPh

— Lewis Steele (@LewisSteele_) October 5, 2024