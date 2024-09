Egy lábujjhegynyin múlott, végül a bajnok Chiefs győzelmével indult a szezon

A címvédő Kansas City Chiefs hazai környezetben 27-20-ra legyőzte a Baltimore Ravens együttesét a profi amerikaifutball-liga (NFL) 2024-es szezonjának csütörtöki nyitómérkőzésén.

A hazaiaknál az újonc Xavier Worthy az első NFL-es labdaérintéséből touchdownt futott, valamint volt egy elkapott hatpontosa is, míg a háromszoros Super Bowl-győztes irányító, Patrick Mahomes a passzolt yardok rangsorában megelőzte a klub történetének eddig legjobbját, Len Dawsont (28 507).

Az előző szezon AFC főcsoportdöntőjének „visszavágóján” a Ravens az utolsó passzából egyenlíthetett volna, de az elkapó Isaiah Likely lába néhány centivel a pályán kívül ért földet.

The Ravens were THIS CLOSE to scoring the game-tying touchdown 👀#Kickoff2024 pic.twitter.com/08KjTVFHQZ

