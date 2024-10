Egy hónap után véget is érhet a brazíliai kaland

Könnyen lehet, hogy Memphis Depay a közeljövőben elhagyja a Corinthians-t, függetlenül attól, hogy alig egy hónapja igazolt Brazíliába.

A holland válogatott 30 esztendős játékosa, Memphis Depay a nyári átigazolási időszak végén döntött úgy, hogy az Atlético de Madrid mezét a brazil Corinthians-éra cseréli. Ugyanakkor az Eb-t is megjárt támadó brazíliai kalandja nem alakul tökéletesen, ismerve a brazil viszonyokat, nem túl nagy meglepetésre, anyagi okokból fakadóan.

A Finances of Sport munkatársa, Paulo Vinícius Coelho számolt be arról, hogy Depay szerződése felbontásra kerülhet a Corinthians által. Merthogy a játékos fizetését a klub főszponzora, a Esportes da Sorte vállalta magára, ám ezen cég az összeomlás határára került. A brazil hatóságok „bűnügyi tevékenységek” miatt nyomoz a cég kapcsán, amelynek működését be is tiltották az illetékesek.

A klub háza táján tisztában vannak vele, hogy Memphis Depay brazíliai napjai jelen körülmények közepette meg vannak számlálva. Csakis akkor van esély a holland sztár megtartására, ha új szponzort találnak a klub illetékesei. Erre, jelen helyzetben minimális sanszot látnak a klubhoz közeli források.