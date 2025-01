Egy hónap után újra munkába állhat az AC Milan volt edzője

Nem lesz ismeretlen terep számára a Ligue 1.

Kissé váratlanul menesztették az Olympique Lyon labdarúgócsapatának éléről Pierre Sage vezetőedzőt. A 45 éves szakember hamar a szurkolók kedvencévé vált, miután az előző idényben a sereghajtó pozícióból a hatodik helyre vezette az együttest, melynek irányítását 2023 november végén vette át.

Az edzőváltás azért meglepő, mert a Lyon jelenleg a hatodik helyen áll a francia bajnokságban, a hátránya pedig mindössze három pont Bajnokok Ligája-indulást érő negyedik helyezettel szemben. A csapat ráadásul remekül szerepel a nemzetközi porondon, ugyanis az Európa-ligában a biztos nyolcaddöntőt érő ötödik helyről várja az alapszakasz csütörtökön esedékes utolsó fordulóját.

🔴🔵🇵🇹 Paulo Fonseca, on the verge of terminating his contract at AC Milan after being fired in order to join OL.

It’s all verbally agreed with Olympique Lyon to become the new head coach. pic.twitter.com/6DRoYP8P6u

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 28, 2025