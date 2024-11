Egy hónap kihagyás vár a Real Madrid sztárjára

Tovább nőtt a sérültek száma a Királyi Gárdánál.

Aurélien Tchouaménit sérülés miatt kellett lecserélni a Real Madrid AC Milan ellen 3-1-re elveszített BL-mérkőzésén. A francia középpályásra egy hónap kihagyás vár, miután az olasz gárdával szemben vívott meccsen kifordult a bokája. A klub az alábbi közleményt adta ki a játékos sérülésével kapcsolatban hivatalos weboldalán:

Az elvégzett tesztek után kiderült, hogy játékosunk, Aurélien Tchouméni bal bokája kifordult. A rehabilitációt megkezdte.”

A Királyi Gárdát alaposan sújtják a sérülések ebben a szezonban. Thibaut Courtoist hosszabb időre veszítette el Carlo Ancelotti, mint ahogyan David Alabát is, akinél már az sem biztos, hogy vissza tud majd még térni a Real Madridba. Mellettük Dani Carvajal biztos, hogy az egész idényt kihagyja, továbbá Rodrygo is kisebb sérüléssel bajlódik, ám ő hamarosan felépülhet. Erre a névsorra jött még rá most Tchouaméni sérülése.

A Real Madrid a hétvégén az Ossasunával játszik a bajnokságban, melyben jelenleg 9 pont a hátránya az egy mérkőzéssel többet játszó Barcelona mögött. A Bajnokok Ligájában – ahol már két vereséget is elszenvedtek – legközelebb majd november 27-én a Liverpoolt fogadják hazai környezetben.