Egy héttel súlyos koponyasérülése után meghalt a kórházban a 28 éves bokszoló

Tragédia rázta meg az ír és nemzetközi bokszvilágot: John Cooney, a Celtic nagypehelysúlyú bajnoka 28 éves korában elhunyt, miután egy belfasti mérkőzésen súlyos koponyasérülést, agyi vérzést szenvedett.

A fiatal ökölvívó a múlt szombaton, február 1-én lépett ringbe az Ulster Hallban Nathan Howells ellen, melyen első címvédését próbálta meg sikerrel venni. Az összecsapást a kilencedik menetben leállították, Cooney pedig később intrakraniális vérzés miatt életmentő műtéten esett át a belfasti Royal Victoria kórházban. Egy hétig küzdöttek az életéért, de február 8-án tragikus módon elhunyt.

Promótere, Mark Dunlop szombat este közleményt adott ki a Cooney család nevében:

„Megdöbbentő fájdalommal kell bejelentenünk, hogy egy hétnyi küzdelem után John Cooney sajnos elhunyt. Mr. és Mrs. Cooney, valamint menyasszonya, Emmaleen szeretné megköszönni a belfasti Royal Victoria kórház dolgozóinak áldozatos munkáját és mindazok támogatását, akik imádkoztak John felépüléséért.”

„Ő egy szeretett fiú, testvér és társ volt, és egy élet sem lesz elég ahhoz, hogy elfelejtsük, milyen különleges ember volt. Nyugodj békében, John ‘The Kid’ Cooney.”

Sad news to bring you tonight.

John Cooney has died after his defeat by Welshman Nathan Howells in Belfast last Saturday.

The Irish boxer underwent surgery to relieve pressure on his brain following the bout at the Ulster Hall. pic.twitter.com/8xl2XLh4W7

— BBC SPORT NI (@BBCSPORTNI) February 8, 2025