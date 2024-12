Egy hete még világbajnoki címet nyert, most elhunyt a 36 éves bokszoló

Az okokat nem közölték.

Harminchat évesen elhunyt Paul Bamba profi bokszvilágbajnok egy héttel az után, hogy megszerezte a WBA szervezetnél a cirkálósúly arany övét. Halálhírét – okok említése nélkül – menedzsere, Shaffer Smith tette közzé Instagram-oldalán.

A 36 éves Puerto Ricó-i ökölvívó múlt szombaton a hatodik menetben technikai kiütéssel legyőzte a mexikói Rogelio Medina Lunát, kiérdemelve a világbajnoki övet a 90,71 kilogrammig terjedő súlycsoportban a Boksz Világszövetségnél. Bamba profiként 22 mérkőzést vívott, 19-t megnyert (18-at KO-val) és hármat elveszített.

