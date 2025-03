Egy hét, amit sosem felejt el – Myles Lewis-Skelly álomszerű napokat él át

Teljesen váratlanul szinte alapemberré vált az Arsenalban, a héten pedig meghívót kapott az angol felnőtt válogatottba is. Mindezt 18 évesen.

Myles Lewis-Skelly neve egyre többet forog a futballvilágban, és nem véletlenül. Az Arsenal fiatal középpályása egy felejthetetlen hetet zárt, amely során először segítette csapatát a Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe jutni, majd meghívót kapott az angol felnőttválogatottba, végül pedig a Chelsea elleni rangadón is bizonyított. A mindössze 18 éves tehetség számára ez az időszak olyan volt, mintha egy álom vált volna valóra, és ezt maga is elismerte a mérkőzések után.

Lewis-Skelly múlt szerdán végigjátszotta a PSV Eindhoven elleni meccset, amely során az Arsenal bebiztosította helyét a Bajnokok Ligája legjobb nyolc csapata között, ahol majd a Real Madrid lesz az ellenfelük. Pár nappal később pedig hatalmas meglepetés érte:

„Egyszerűen hihetetlen. Pénteken kaptam a hírt, hogy behívtak az angol válogatottba. Amikor megtudtam, csak kiabáltam az egész házban!” – mesélte boldogan a fiatal játékos.

Az Arsenal üdvöskéje már most azon dolgozik, hogy megalapozza helyét a nemzeti csapatban:

„Izgatott vagyok, hogy mi vár rám a válogatottnál, de tudom, hogy mindig a jelenre kell koncentrálni. Nem szabad túlságosan előre nézni, hanem most kell a legjobban teljesítenem.”

💬 „Obviously I’m excited for what’s coming up, but you’ve always got to stay locked in on the present.”

Lewis-Skelly looks ahead to his England call-up after another big performance 👇

— Arsenal (@Arsenal) March 16, 2025