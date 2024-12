Egy futballpálya szinte eltűnt a térképről, de Morata segítségével csoda történt

Úgy fest, ott segít, ahol tud.

A 2024 októberében tomboló DANA vihar súlyos károkat okozott Spanyolországban, különösen Valencia tartományban. Az intenzív esőzések és az áradások több La Liga-mérkőzés halasztásához vezettek, mivel a stadionokban jelentős károk keletkeztek. A Valencia CF és a Villarreal CF otthonai kiemelten érintettek voltak, ami komoly kihívást jelentett a bajnokság szervezőinek. Bár a szezon menetrendjét végül sikerült stabilizálni, a helyreállítási munkák hosszú időre lefoglalták a klubokat.

Álvaro Morata, az AC Milan csatára és a spanyol válogatott korábbi kapitánya, alapítványa révén vállalta, hogy helyreállítja az aldaiai futballpályát, amely a vihar egyik legnagyobb áldozata volt. A projekt során a teljes infrastruktúrát megújítják: új műfüves borítás kerül a pályára, korszerűsítik az öltözőket, és modern lelátók épülnek. Az újjáépítés becsült költsége eléri a 400 000 eurót, amelyet Morata mellett több válogatott játékos is támogat. Az UD Aldaia CF hivatalos közleményben hangsúlyozta, hogy ez az adomány nemcsak a sportélet újraindulását jelenti, hanem a közösségi élet szimbóluma is.

