Egy évre eltiltották Nagy-Britannia egyik legsikeresebb díjugratóját

A háromszoros olimpiai díjlovagló bajnok, Charlotte Dujardint 12 hónapra felfüggesztette a Nemzetközi Lovassport Szövetség.

Charlotte Dujardin, Nagy-Britannia egyik legsikeresebb lovas sportolója, 12 hónapos eltiltást kapott a Nemzetközi Lovassport Szövetségtől (FEI), miután egy botrány következtében visszalépett a párizsi olimpiai játékoktól.

A háromszoros olimpiai aranyérmes lovaglót azzal vádolták, hogy egy edzés során egy hosszú ostorral 25 alkalommal megütötte egy ló lábait. Az esetet videóra vették, és az FEI-hez, a díjlovaglást is magában foglaló lovassportok irányító testületéhez továbbították.

Charlotte Dujardin claims that abusing the horse like she did is not her normal training, I CALL THAT BS , you don’t just come up with the idea that hitting the horse might get it to do what you intend during a sponsored lesson with a teenager, it is in her blood and training… pic.twitter.com/erV028bTCm

