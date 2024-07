Egy év után távozik az Aston Villa legdrágábban vásárolt játékosa

Anno 52 millió fontért vették, most 60-ért adhatnak túl rajta.

Az idei első nagy név Moussa Diaby, aki a szaúd-arábiai labdarúgó-bajnokságba szerződik. Tavaly nyáron nem kaptuk volna fel a fejünket ezen, azonban idén már más a helyzet, ugyanis alaposan visszaesett a szaúdi „rablás”. Az Aston Villa 25 éves támadója 60 millió font fejében távozik az Al-Ittihadhoz, pedig fényes jövő előtt állt, a birminghamiek egyik legjobb játékosa volt az előző szezonban.

Ráadásul Unai Emery csapata a Bajnokok Ligája főtáblájára is bejutott, így Diaby ott is megmutathatta volna Európának nem akármilyen képességeit. A francia támadó tavaly nyáron klubrekordot jelentő, 51,7 millió fontért érkezett a PL-együtteshez a Leverkusentől, s most is hasonló összeg fejében hagyja el a csapatot, így bátran kijelenthető, hogy az Aston Villa jól járt a transzferrel.

🚨🟡⚫️ Moussa Diaby to Al Ittihad, here we go! Deal verbally agreed with Aston Villa for €60m package, add-ons included.

Diaby has agreed on five year deal and now waiting for paperworks to review then sign.

↪️ As revealed today, talks ongoing also for City GK Éderson. pic.twitter.com/mesRlkaqQB

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2024