Egy értelmetlen szabálymódosítás miatt bukta el a 100 méter döntőjét a korábbi olimpiai bajnok

A női 100 méter döntőjét szombaton este Julien Alfred nyerte meg. A rajtnál nem volt ott Shelly-Ann Fraser-Price, akiről sokan azt hitték sérült, de nem ezért hiányzott.

A jamaikai futónő az egyik esélyese volt a számnak, azonban nem értesítették egy szabálymódosításról.

Előkerült egy felvétel, ahol az atlétanő vitatkozik a hivatalos személyekkel, hogy nem érti a szabályváltozattást, amiről ő nem tudott.

A korábbi kétszeres olimpiai bajnok ugyanis nem tudott róla, hogy nem léphetett be a bemelegítő pályára a versenye előtt, ha nem a csapatbusz szállítja.

A négyszeres olimpiai érmes versenyző életének utolsó 100 méterese olimpiai indulása lett volna a szombati, miután bejelentette, hogy ezen a nyáron visszavonul.

Hogy kinek a hibája mindez, talán arra is fény derül majd, de ez nem adja vissza a sportolónak a lehetőséget.

What fresh level of madness is this? Olympic queen Shelly-Ann Fraser-Pryce isn’t being allowed into the warmup area. „Dem seh rules change from yesterday.” #Paris2024 😡🤯 pic.twitter.com/IedLn8wnHG

— Terry Finisterre (@terryfinisterre) August 3, 2024