Egy elismerést csak besöpört szeptemberben a Manchester United

Igaz ezért nem adtak pontot, amiből egyébként oly kevés van Erik ten Hag együttesének. Maga a díj pedig nem a csapatnak járt.

Hanem a kapusnak Andre Onanának, aki szeptemberben elnyerte A hónap védése címet a Premier League-ben.

Onana díja persze nem segít a Manchester United helyzetén, hiszen a csapat öt meccse képtelen győzni, négy döntetlen mellett egy vereséget számlál.

Talán a válogatott szünet után elindulnak felfelé, miután az összes pletyka ellenére Erik ten Hagot megerősítették a menedzseri pozíciójában.

Andre Onana wins September’s Save of the Month award for his incredible reactions against Crystal Palace! ⚡️#PLAwards | @ManUtd pic.twitter.com/8mHTiHLkMd

— Premier League (@premierleague) October 11, 2024