Egy ausztrál olimpikon amputáltatta az ujja egy részét, hogy ott lehessen Párizsban

Nem akármilyen elszántság áll a nem mindennapi döntés mögött.

Matthew Dawson esetében bátran kijelenthető, mindent alárendel a sportnak. Az ausztrál gyephokijátékos ugyanis amputáltatja az ujja egy részét, hogy ott lehessen a párizsi olimpián. A Kookaburras veteránja néhány hete törte el a jobb kezén a gyűrűs ujját, és ahelyett, hogy kiheverné a sérülést, biztosra ment, és inkább eltávolítja azt.

Úgy fogalmazott, a döntés az olimpia szellemiségéről is szól.

„A plasztikai sebésszel megalapozott egyeztetés után döntöttünk így. Nem csak Párizsról van szó, hanem az azt követő életemről is. A legjobb megoldás az volt, hogy levetettem az ujjam tetejét. Simán lehet így élni, kicsit most még fura, mert új, de izgalmas kihívásként tekintek rá. Más emberek nagyobb problémákkal is teljes életet élnek, inkább mondom magam szerencsésnek, hogy csak ennyi áldozatot kellett hoznom valamiért, ami számomra nagyon fontos” – nyilatkozta Dawson a 7NEWS-nek akkor, amikor az ausztrál olimpiai csapat elindult Pertből Franciaországba.

An Aussie Olympian has made the extreme decision to have part of his finger amputated to ensure he could compete in Paris in a fortnight’s time. https://t.co/oTwXhKQ2if

— The West Sport (@TheWestSport) July 17, 2024